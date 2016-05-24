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Politika

Dokunulmazlık teklifi Cumhurbaşkanlığı’nda

TBMM'deki dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik teklif, 367 referandum sınırını geçerek kabul edilmişti

24 Mayıs 2016 20:35

TBMM’den geçen dokunulmazlık teklifi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifin tamamı için yapılan oylamada 376 evet, 140 hayır oyu verilmişti. 5 milletvekili çekimser oy verirken, boş oy sayısı 7, geçersiz oy sayısı 3 olmuştu. 1. madde oylamasında da 373 evet, 138 ret, 3 geçersiz, 8 çekimser, 9 boş oy çıkmıştı. 2. madde 374 evet, 136 hayır, 4 çekimser, 11 boş, 1 geçersiz oyla kabul edilmişti. Böylece dokunulmazlıkların kaldırılmasında referandum sınırı olan 367 aşılmış oldu. 367 sınırının geçilmesinde 20'ye yakın CHP'li milletvekilinin  "Evet" yönünde oy kullanması etkili olmuştu

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