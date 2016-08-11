HDP: Diyarbakır ve Mardin saldırılarını kınıyoruz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Kızıltepe ve Diyarbakır Sur’da PKK’lıların polis araçlarını hedef aldığı saldırıyla ilgili bir kınama yayınladı. Partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafından yayınlanan kınama yazısında “Patlamaların, şiddetin, bombaların günlük yaşantımızın kanıksanan bir parçası olmasını kabullenmiyoruz. Bir an önce akan kanın durması, şiddetin sona ermesi ve sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek çözme konusunda adımlar atılması çağrımızı yineliyoruz” denildi.

HDP MYK tarafından "Diyarbakır ve Mardin saldırılarını kınıyoruz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

Diyarbakır ve Mardin saldırılarını kınıyoruz

"Bu akşam Mardin Kızıltepe ve Diyarbakır Sur’da meydana gelen bombalı saldırılarda çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Hangi şehirde olursa olsun, yurttaşlarımızın yaşadıkları ve çalıştıkları yerleşim alanlarının içindeki bu tür saldırıları ilkesel olarak yanlış bulduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz ve bu saldırıları kınıyoruz.

"Hayatını kaybeden ve yaralanan yurttaşlarımızın acılarını bütün halkımızla paylaşıyoruz. Yaşamını yitiren insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

"Patlamaların, şiddetin, bombaların günlük yaşantımızın kanıksanan bir parçası olmasını kabullenmiyoruz. Bir an önce akan kanın durması, şiddetin sona ermesi ve sorunlarımızı konuşarak, müzakere ederek çözme konusunda adımlar atılması çağrımızı yineliyoruz.

"Yaşadığımız bunca acıya rağmen hala barış ve çözüm olmadan demokrasinin, demokrasi olmadan da barışın mümkün olamayacağını görmeyenlere bir kez daha bu gerçeği hatırlatıyoruz."