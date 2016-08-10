Mardin ve Diyarbakır'da çifte saldırı; 1 polis şehit oldu 7 sivil hayatını kaybetti!

Mardin ve Diyarbakır'da PKK'lılar çifte saldırı düzenledi. Mardin Kızıltepe İlçe Devlet Hastanesi 50 metre yakınında polis aracının geçişi sırasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 2 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Ongözlü Köprüsü yakınlarında meydana gelen patlamada 5 sivil hayatını kaybederken, 5'i polis olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lıların önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, polis servis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamada çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

Aşiti Mahallesi TOKİ Caddesi Kızıltepe Devlet Hastanesi yakınlarında meydana gelen terör saldırısında yaralananlar, 112 Acil sağlık ekipleri ve vatandaşların araçlarıyla ilçedeki ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.



Diyarbakır'da da saldırı



Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Ongözlü Köprüsü yakınlarında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bölgeye ambulanslar sevk edildi.

19.20 sıralarında meydana gelen olayda, ilk bilgilere göre, Sur ilçesi Ongözlü Köprüsü yakınlarında patlama meydana geldi.



Yaralı polis ve vatandaşların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 telsizlerinden yapılan anonsta, uygun tüm ekiplerin olay yerine gitmesi istendi.

Diyarbakır Valiliği, 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Valiliğin yaptığı açıklama şöyle:

"Sur İlçemizde, vatandaşlarımızın da yoğun olarak bulunduğu On Gözlü Köprü civarında 10.08.2016 günü saat 19.15 sıralarında çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapıldığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5'i polis memuru olmak üzere 12 kişi yaralanmıştır."