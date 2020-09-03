Hesabından Selahattin Demirtaş’a hakaret tweet'i atılan AKP'li Tamer Akkal hakkında suç duyurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hesabından Selahattin Demirtaş’a hakaret tweet'i atılan AKP'li Tamer Akkal hakkında suç duyurusunda bulundu.



HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Akkal hakkında TCK’nin 125. Maddesi kapsamına giren “Hakaret suçu”ndan işlem yapılması talep edildi.

Ne olmuştu?

AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın Twitter hesabından, cezaevinde kızlarıyla birlikte görüşme yapması engellenen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş. Bizim Şehit çocuklarımız da babalarıyla görüşemiyor. Allah ya size verecek, ya bize.." ifadelerinin yer aldığı paylaşım yapılmıştı.

Tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayan Akkal, Selahattin Demirtaş ve ailesi hakkında yapılan paylaşımın bir danışmanı tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

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