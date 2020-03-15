HDP'den Koronavirüs önlemleri: Düğünlerin ertelenmesi ve taziyelerin açık alanda yapılması için çalışma başlatıldı

HDP yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin tedbirleri genişletiyor. HDP, düğünlerin iki ay ertelenmesi ve taziyelerin de açık alanda yapılabilmesi için çalışma başlattı.

HDP, bütün örgütlerine ve belediyelerine genelge göndererek, Koronavirüs'e karşı hassasiyetle tedbir alınmasını istedi. HDP genelgesinde bölgedeki kanaat önderleriyle işbirliği yapılarak düğün gibi toplu etkinliklerin 2 ay boyunca ertelenmesine öncülük edilmesi, taziyelerin açık havada yapılması, sarılma ve tokalaşmaların bir süre ertelenmesi, temel gıda ve hijyen ürünlerine ulaşamayanlar için dayanışma etkinliklerinin düzenlenmesi önerileri yer aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP Örgütlenmeden Komisyonu Eş Sözcüleri Özlem Gündüz ve Alican Önlü imzası ile gönderilen Korona Virüs içerikli genelgeden bir bölüm şöyle:

Her gün detaylı temizlik yaparak parti binalarımız dezenfekte edilmeli, iç mekanları sürekli havalandırmalıyız. Parti girişlerinde ve odalarda mutlak suretle dezenfektan ve kolonyalar bulundurulmalı, imkanlarımız ölçüsünde maske ve dezenfektan dağıtımı yapmalıyız. Parti binalarımıza yapılacak ziyaretler kalabalık olmayacak şekilde organize edilmelidir. Ev dışı ortamlarda özellikle merdiven korkulukları, asansör düğmeleri vs. temastan sonra ağız, burun ve göz ile temastan kaçınılmalıdır. Dışarıda zaman geçiren herkesin sık sık ellerini yıkamaları, su olmayan durumda alkol ile el temizliği yapmaları önemli ve gereklidir. Hastalık belirtileri başladığı zaman ya da hastalıktan şüphe edildiğinde, en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve giderken de maske takmak çok önemlidir.

İlk etapta düğün ve cenaze gibi kalabalık ortamlar açık havada olmalı ve bu tür yerlerde selamlaşma ritüellerinden uzak durmalıyız. Yereldeki kanaat önderleri ve yerel dinamikler aracılığı ile toplumsal kültürümüze özgü selamlaşma ve tokalaşmaların salgın riski atlatılıncaya kadar yapılmaması yönünde duyarlılık çağrıları yapılmalıdır. Hastalık yayılım gösterip tehlike dereceleri arttığında yereldeki kanaat önderleri ve yerel dinamikler ile ortaklaşarak düğünlerin 2 ay boyunca ertelenmesi yönünde çağrılar yapılmalıdır. Cenaze ile taziyeleri kalabalık şekilde yapmamalı, mevlit gibi ritüelleri ertelemeliyiz. Taziyelere kalabalık bir şekilde değil de temsili olarak bir ya da 2 kişilik ziyaretler yapılmalı, ziyaretlerde de gerekli tedbirler alınmalıdır.

Hastane ziyaretleri mümkün olduğunca yapılmamalı, zorunlu hallerde de 1 kişiyi geçmeyecek şekilde gerekli tedbirler alınarak yapılmalıdır. Bütün senaryolara göre planlamalar çıkarmalı, halkın korunması için alınacak önlemler en kötü ihtimallerden başlayarak belirlenmelidir. Kongreler, halk toplantıları, kitle çalışması, eylem ve etkinlikler 1 Mayıs’a kadar ertelenmelidir. Önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak olan kongreler sadece salt çoğunluk sağlanacak şekilde kongrelerini yapmalıdır. 16 Mart gününden 1 Mayıs 2020 tarihine kadar hiçbir şekilde kongreler gerçekleştirilmemelidir.

Temel gıda, sağlık ve temizlik malzemelerine ulaşamayanlar için dayanışma biçimleri geliştirilmeli, belediyelerimizin olduğu yerlerde belediyelerle ortak planlamalar çıkarılmalıdır. Bu kapsamda mahallelerde dayanışma birimleri şimdiden oluşturulmalıdır. Karantina, Olağanüstü Hal ve Sokağa Çıkma Yasağı durumlarında halkın morali yüksek tutulmalıdır. Bu amaçla il, ilçe örgütlerimiz, halkımızın evden çıkmadan yapabileceği ışık açıp kapama, ses çıkarma, şarkı söyleme gibi etkinlikleri şimdiden planlamalıdır. Belediyelerimizin olduğu yerlerde salgına karşı toplumu bilgilendirme çalışmaları ve kampanyaları organize edilmelidir.