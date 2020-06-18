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Politika

HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AKP'ye geçti: Aradığımızı bulamadık

18 Haziran 2020 20:15

Mardin'in Midyat ilçesinde HDP’li 3 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ederek AKP’ye geçti. Meclis Üyesi Havva Balcı Akgül, HDP’de aradıklarını bulamadıkları için istifa ettiklerini söyledi.

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