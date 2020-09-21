HDP'den helikopterden atılan vatandaşlara ilişkin açıklama: Uyarıyoruz; bu insanlık dışı işkence ve suç pratiklerinizin altında kalırsınız

HDP, Van’da askerler tarafından gözaltına alınan ve helikopterden atıldıkları iddiası hastane raporuyla doğrulanan Osman Şiban ve Servet Turgut'a ilişkin "Bu vahşet 90’lı yıllarda Kürtlere yönelik işlenen her türlü insanlık dışı suçun devamı hatta daha beteridir. Kürt halkını, özgürlük arayanları hiçbir katliam, hiçbir darbe durduramadı. Onların kötü birer taklidi olan sizin uygulamalarınız da durduramayacak. Sizse işkence ve suç pratiklerinizin altında kalacaksınız" açıklamasını yaptı.

Van’ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül’de gözaltına alınan ve iki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 50 yaşındaki Osman Şiban ve 55 yaşındaki Servet Turgut’un helikopterden atıldıklarına ilişkin iddiayı doğrulayan bir rapor ortaya çıktı. Raporda, Şiban’ın “Helikopterden düşme sonrası yaralanma” şikâyetiyle Van Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildiği belirtildi.

"Yaptıkları işkenceleri toplumu korkutmak için görünür kılıyorlar"

Konu hakkında açıklama yapan HDP, "Hemen herkesi tehdit eden, herkesle mafya, çete diliyle konuşan iktidar temsilcileri, ülkeye 90’lı yılları aratmayan bir suç rejimi dayatıyor" ifadelerini kullandı. Başta ağrılıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bölgeler olmak üzere ülkenin her yerinden kaçırma, ırkçı saldırı, cinayet, işkence haberleri geldiğini ifade eden HDP açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Milletvekillerini, Anayasa Mahkemesini, TTB’yi tehdit edenler ve kendileri dışında herkesi düşman hedefi olarak gören ve gösterenler; işledikleri suçları saklama gereği dahi duymuyor. Aksine, yaptıkları işkenceleri, saldırıları görünür kılıyor ve toplumu korkutmak için bir araç olarak kullanıyorlar.

"Ne hükümet ne de yerel sorumlular tek bir açıklama yapmadı"

"En son 11 Eylül günü Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından tarlalarında çalışırlarken gözaltına alınan ve 2 gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde oldukları ortaya çıkan 8 çocuk babası Osman Şiban (50) ve 7 çocuk babası Servet Turgut’un (55) helikopterden atıldıkları hastane raporu ile apaçık belgelendi. Tek başına bu belge bile, kurumsallaştırılmak istenen işkence yönetiminin her türlü meşru ve evrensel hukuk karşısında yargılanması için yeterlidir. Ancak olayın üzerinden 10 gün geçmiş olmasına rağmen ne hükümet ne de yerel sorumlular tek bir açıklama yapmadı. Eğer bu suçlar doğrudan hükümetin talimatıyla gerçekleşmiyorsa, bu konuda hükümet derhal açıklama yapmalıdır. Aksi halde bu sessizlik, suçun itirafı ve kabulü olarak tarihe geçecektir.

"Sizse işkence ve suç pratiklerinizin altında kalacaksınız"

Bu vahşet 90’lı yıllarda Kürtlere yönelik işlenen her türlü insanlık dışı suçun devamı hatta daha beteridir. Bu ahlaksızlığa, işkencelere, düşmanlığa imza atan zavallıları uyarıyoruz; karşınızda saldırılarınızdan korkacak, özgürlük ve eşitlik taleplerinden geri adım atacak bir halk yok. Kürt halkını, özgürlük arayanları hiçbir katliam, hiçbir darbe durduramadı. Onların kötü birer taklidi olan sizin uygulamalarınız da durduramayacak. Sizse işkence ve suç pratiklerinizin altında kalacaksınız.

Bizler, saldırıya uğrayan köylülere şifalar diliyoruz. Yapılan bu insanlık dışı suçların tek tek hesabını sormayı görev biliyoruz. Bu saldırganlığı durdurmanın tek yolunun barış ve özgürlük mücadelesine sahip çıkmak olduğunun da bilincindeyiz. Mücadelemizi tüm Türkiye halklarıyla birlikte bu bilinçle sürdüreceğiz.