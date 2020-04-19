HDP'den Fox TV, Tele1 ve Halk Tv’ye verilen cezalara tepki: RTÜK Başkanı derhal istifa etmeli

Fox TV, Tele1 ve Halk Tv’ye verilen cezaların ardından tüm kanallara ceza kesme tehdidinde bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e tepki gösteren HDP, istifa çağrısı yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın açıklamasında dünyanın yeni tip Koronavirüs'le mücadele ettiği ancak Türkiye’de iktidarın toplumla, muhalif kesimler ve muhalif medyayla mücadele ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bir yandan eleştirel paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarına yönelik gözaltı ve yargı süreci başlatılırken, diğer yandan da iktidarın ötekileştirici ve ayrımcı politikalarını gündeme taşıyan muhalif medya kuruluşları hedef alınmaktadır” denildi.

Cezaların keyfi ve hukuk dışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ağır cezalar vererek, Saray’ın medya üzerindeki sopası gibi hareket etmektedir. Medya özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir. Bu keyfi kararları şiddetle kınıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokağa dökülen halkın gece yarısı ekmek kuyruğunda yaşadığı tabloyu haberleştiren yayıncılara ceza verilmesi iktidarın içine düştüğü acziyeti göstermektedir. Yanlış kararlarla halkı sokağa dökenlerin hesap vermesi gerekirken, faturanın medyaya kesilmesi akıl almaz bir durumdur. Sokağa çıkma yasağı kararının alındığı 10 Nisan akşamı TRT, yasak kararını ilgili bakanlığın açıklamasından çok önce ekranlarından duyurarak, halkın bizzat sokağa dökülmesine ve paniğe neden olmuştur. Yandaş TRT’ye yaptırım uygulamayan RTÜK Başkanı, suçunu bastırmak için muhalif yayınları hedef almaktadır. RTÜK Başkanı, daha fazla yaptırım uygulayacaklarını söyleyerek açıkça medyayı lisans iptali ve kapatmayla tehdit etmektedir. RTÜK Başkanı haddini aştığı gibi, hukuk dışına da çıkmıştır. Böyle bir yetkisi yoktur. RTÜK’ün görevi ekran karartmak değil, medyaya özgür yayıncılık alanı açmaktır. RTÜK Başkanı yaptırım tehdidiyle, önceden ihsası reyde bulunarak tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetmiştir. Derhal istifa etmelidir. Anayasal olarak artık o kurumun başında kalamaz.”

Ne olmuştu?

RTÜK, Fox TV'ye 3 kez program durdurma, Tele 1'e program durdurma, HALK TV ve Haber Global'e üst limitten idari para cezası vermişti.