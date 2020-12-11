HDP'den Bahçeli'ye yanıt: HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP kapatılmalıdır" çıkışına yanıt vererek; "HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız..." dedi.

Bahçeli, Twitter'dan art arda yaptığı açıklamalarda HDP'ye yüklenmiş; "Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk mutlak surette devreye girmeli, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. Yani demem odur ki, HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır." demişti.

HDP, Twitter'dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız..."