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HDP: Demirci Kawa'yı bir heykelden ibaret sanan çapulcu çeteler...

TSK'den yapılan açıklamada, tarihi eserler ve dini kültürel yapıların 'dokunulmaz' olduğu belirtilmişti

19 Mart 2018 17:23

Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Kürt ve Fars mitolojisinde önemli bir figür olan Demirci Kawa’ya ait heykeli yıkmasına tepki gösterdi. 

HDP Genel Merkezi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Demirci Kawa’yı bir heykelden ibaret sanan çapulcu çeteler bilmelidir ki, Demirci Kawa’nın yaktığı Newroz ateşi yüzlerce yıldır Ortadoğu'nun dört bir yanında yanıyor. Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesini aydınlatıyor” ifadelerine yer verildi.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 58. gününde Afrin kent merkezine giren ÖSO mensuplarının Demirci Kawa heykelinni yıkması tepki çekmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada da, "Sivil/masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır” denmişti. 

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