AKP'li vekil, Erdoğan'ı bugün heykeli devrilen Demirci Kawa'ya benzetmişti

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı kapsamında kontrol altına aldığı Afrin'de Demirci Kawa heykelini devirmesi, akıllara eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in sözlerini getirdi. İçten, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı 2015 yılında Demirci Kawa'ya benzetmişti.

"Gençlerin yok yere ölmemesi için Erdoğan ve dava arkadaşlarının zalim Dehak’ın karşısına çıkan Demirci Kawa gibi dik durduğunu" belirten İçten, çözüm süreciyle ilgili olarak da "Binlerce yıl önce Kawa’nın yaptığını bugün aziz milletimizle birlikte AK Parti olarak bizler yaptık. Kawa, zalim Dehak’a karşı nasıl mücadele verdiyse bugün bizde onun gibi barış ve kardeşliğe karşı olan modern Dehaklara karşı mücadele veriyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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