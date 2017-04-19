HDP de YSK'ya iptal için başvurdu: Bu referandum sakattır ve düzeltilme ihtimali yoktur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Vatan Partisi'nin ardından HDP de YSK'ya referandumun iptali için başvuru yaptı. Bir açıklama yapan HDP heyeti, mühürsüz oy kullanımı için "Seçimin tamamını geçersiz kılacak ağır bir ihlaldir. Seçim sakattır ve düzeltilme ihtimali yoktur" dedi.

Başvuruyu HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekillerinden Mithat Sancar, İmam Taşçıer, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan ve Bedia Özgökçe Ertan ile Ankara İl Örgütü üye ve yöneticilerinden oluşan heyet yaptı.

Başvurunun ardından HDP’liler, YSK binası içinde bir de açıklama yaptı. Burada konuşan Mardin Milletvekilli Mithat Sancar, referandum sürecinin OHAL altında yaşandığını söyledi.

Sancar, "Eşitsiz şartlardı. Birçok kural ihlalli vardı. Bunlar seçimlerde demokratik hakların ihlalliydi" dedi. Referandumun sürecinde hem medya hem de devlet imkanlarının “evet” lehine kullanılmasıyla oluşan eşitsizliğe değinen Sancar, bunun yanı sıra sandık güvenliği için de büyük şüpheler olduğunu ifade etti.

"Seçim sakattır ve düzeltilme ihtimali yoktur"

Sancar, özellikle Kürt illerinde açık oy ve blok oy kullandığına dair kanıtlar olduğunu ve bunun seçimin geçerliliğini bozduğunu belirterek, YSK’nin mühürsüz oy ve zarflarını geçerli sayan kararına da dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bu karar dışarıdan oy kullanmayı ispat etme olanağını kaldırdı. Seçimi hukuka uygun hale getirme imkanı artık yoktur. YSK’nin mühürsüz oy ve zarfların geçerli olacağına dair karar Kürt illerinde sandık açıldıktan ve sayım başladıktan sonra alındı. Bunun karar olup olmadığını da zaten bilmiyorduk. Sadece YSK’nin internet sitesinde duyuru yapıldı. Oylama diğer illerde devam ederken karar alındı.

"Bunun çok önemli sonuçları var. Oyları mühürsüz diye kayda geçmek imkan dışı kaldı. Sandıkta görevli kişiler oyları geçersiz kılalım dediklerinde karşılarına YSK’nin duyurusu çıktı. Dışarıdan oy gelmiş mi gelmemiş mi bilmek mümkün olmaktan çıktı. Mühürsüz oy ve zarfların sonradan mühürlendiğine dair de bilgiler var. Bütün bunlar ve daha fazlasını da sayacağımız sebeplerden dolayı mühürsüz oy meselesi basit bir seçim ihlali olarak değerlendirilemez. Seçimin tamamını geçeksiz kılacak ağır bir ihlaldir. Seçim sakattır ve düzeltilme ihtimali yoktur."

"Mühürsüz oy ve zarflar kabul edilmez"

Bazı ihlallerin düzeltilebileceğini ancak YSK’nin mühürsüz oyları geçerli kılan ihlalin düzeltilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Sancar, şöyle devam etti:

"Mühürsüz oyları tespit etmek imkansızdır, sayısı ne kadardır tespit edilemez. Bu oyların ne kadarı sahte ne kadarı dışarıdan bunları tespit etme olanağı yok. YSK ‘tespit edemeyiz’ dedi. Tespit edemezseniz bu seçim geçersizdir.101. kanun tartışmaya yer bırakmayan bir kuraldır. Mühürsüz oy ve zarflar kabul edilmez."

Sancar, YSK’nin mühürsüz oyların iptal edilmesine dair daha önce aldığı kararları da hatırlattı ve “Bu seçim yapılış süreci itibariyle adil değildir. Anayasal kurallara, seçim hukukun temel ilkelerine uygun gerçekleşmedi, oylama ve sayım işlemi de geçersizdir. Bu seçimin düzeltilmesi imkanı yok. Tek bir yol var seçimin iptal edilmesi. Referandumu iptal etmeden bu tartışmalar son bulmayacak” ifadelerini kullandı.

Sancar YSK’nin seçimi iptal etmediği takdirde 2017 referandumunun şaibeli olacağını vurguladı.

Yapılan değişiklik sıradan değildir. Bir sistem değişikliğini ön gören anayasal değişikliktir. Bu kadar meşruiyet yokluğuyla bu kadar açık şaibe ve ihlal iddialarıyla sakatlanmış olan bir referandumun sonuçları üzerine bir sistem değişikliği inşa edilemez. Edilse de bu sistem ebediyen şüpheli, tartışmalı ve şaibeli kalacaktır… Türkiye de böyle bir derin yara açmamak için YSK’ni iptal kararı verilmesidir.

Hükümete ve Erdoğan’a çağrı

AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da çağrı yapan Sancar, “Bu kadar çürük bir temel üzerine bu binayı yapmayın. Gelin yeni bir anayasa süreci başlatın” dedi.