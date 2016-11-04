HDP: Dayanışma çağrımız bize destek çağrısı değil, iç savaşı önleme, demokrasiyi kurtarma çağrısıdır

04 Kasım 2016 14:59
HDP milletvekilleri Mithat Sancar ve Ayhan Bilgen, dün geceki eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan, aralarında HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ında bulunduğu milletvekilleriyle ilgili Meclis'te açıklama yaptı. HDP milletvekili Mithat Sancar, "Dayanışma çağrımız bize destek çağrısı değildir, iç savaşı önleme, demokrasiyi kurtarma çağrısıdır" diye konuştu.
Bilgen, "15 Temmuz sonrasında olanlar da gösteriyor ki gerçekten 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu olarak gören zihniyetin hedeflediği tam buymuş. Dün gözaltına alınan arkadaşların yargıdan kaçma diye bir derdi yok. Biz bu ülkede darbe koşullarının herkes tarafından görülmesini bütün dünya tarafından bilinmesini istediğimiz için ifade vermeye gitmedik" dedi. Olayı ‘kaçma yaklaşımı' şeklinde değerlendirenlerin sadece kirli propagandasına devam ettiğini kaydeden Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Darbe koşullarını bu ülke eninde sonunda aşacak. Geçmişte de darbeler yaşandı, geçmişte de siyasetin önünü kesen engellemeler, müdahaleler yapıldı. Ama o günler nasıl geçtiyse bugünler de geçecek. Fakat, Türkiye tarihine, siyaset tarihine bir kara leke olarak geçecek. Biz ifadeye çağrılan arkadaşlarımız ve bugüne kadar gözaltına alınan, tutuklanan bütün yöneticilerimize karşı tutumu bir tasfiye girişimi olarak görüyoruz. Bir siyasi linç, bir kuşatma ve baskı, faşizan rejimin ayak sesleri olarak görüyoruz. Bundan sonrasında bu sürecin geleceğini belirleyecek olan demokratik çevrelerin, sivil toplumun, uluslararası kamuoyunun, Türkiye'de barıştan, demokrasiden yana olanların sesini yükseltmesiyle ancak bu süreç şekillenecektir. Buna boyun eğmeyeceğimizi bize oy veren herkesin, bizim duruşumuzu, tavrımızı önemseyen herkesin sergileyeceği tavırla bu faşizan baskıyı püskürtmesini istiyoruz. Dolayısıyla herkesi dayanışma içerisinde olmaya çağırıyoruz" dedi.
HDP'li Mithat Sancar ise şöyle konuştu:
"'12 Eylül'de bile bu olmadı' diyoruz bu abartı değil. Dün akşamdan beri Meclis'e, ülkenin kalbine bombalar atılıyor. HDP'de tek bir milletvekili bile boyun eğmeyecek, özgürlük için, barış için mücadelemizi sürdüreceğiz! Şu an burada 4 milletvekiliyiz, yarın aramızdan başkaları da alınabilir ama kim nerede olursa olsun direnmeye devam edecek. Dayanışma çağrımız bize destek çağrısı değildir, iç savaşı önleme, demokrasiyi kurtarma çağrısıdır."
Genel Merkeze basının ve ziyaretçilerin girişinin engellendiğini belirten Bilgen "Ama biz her şeye rağmen sesimizi duyuracağız ve halkımızı da sesini yükseltmeye, tavrını koymaya davet ediyoruz" dedi. HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan da Genel Merkez binasına girerken gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Doğan, "Eş Başkanlarımızın gözaltına alınması devletin tam bir cinnet halidir" dedi.
Osman Baydemir'in açıklamaları şöyle:
Erdoğan’a sesleniyorum! Bizi değil tutuklamak, mengeneye de koysan, özgürlük taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz! Bizde iki emanet var, biri Allah’ın verdiği can, diğeri halkımızın verdiği temsiliyet. Bu emaneti kimsenin alma hakkı yok.
Basın emekçileri engellendiği için sadece Periscope yapılabilen genel merkezimizin önündeki açıklama #HDPOnurumuzdur https://t.co/a7qjn52QwV— HDP (@HDPgenelmerkezi) 4 Kasım 2016
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Nursel Aydoğan, Gülser Yıldırım gece yarısı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kaldığı otelde gözaltına alındı.
Savcılık, Demirtaş'ı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Öte yandan Yüksekdağ'ın da savcılığa ifade vermeye başladığı belirtildi. Sırrı Süreyya Önder adliyeye sevk edildi. İfadesinin ardından Ziya Pir serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı, HDP'li milletvekili hakkında gözaltı kararlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer'in yurt dışında olması dolayısıyla gözaltına alınamadığını bildirdi.
Nihat Akdoğan ile ilgili yakalama kararı verildi.
Gözaltına alınan milletvekilleri kimdir?
Gözaltına alınan Demirtaş, avukatı Mehmet Emin Aktar görüştü.
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'nin haberine göre Aktar, Demirtaş’ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de tutulduğunu söyledi ve ilk mesajının “Sağlım yerinde. Moralim yerinde. Halkımızı selamlıyorum" olduğunu söyledi.
HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım Diyarbakır’a götürüldü.
Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Şırnak milletvekilleri Ferhat Encü ve Leyla Birlik için Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari milletvekilleri Selma Irmak ve Abdullah Zeydan hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Bingöl’e götürüldü.
Gözaltına alınan Demirtaş ve Yüksekdağ ile HDP'li milletvekilleri TBMM'de kabul edilen dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ardından haklarında açılan soruşturmalarda ifade vermeye gitmeyeceklerini açıklamışlardı.
Anadolu Ajansı'nın gözaltılarla ilgili geçtiği habere göre, soruşturma, Diyarbakır, Hakkari, Van, Şırnak ve Bingöl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülüyor. Ajansta yer alan haberde, "HDP'lilerin ifade vermeye gitmedikleri için gözaltına alındıkları" ifadesi yer aldı.
İçişleri Bakanlığı, operasyona dair bir açıklama yayımladı. Açıklama şöyle:
"Yürütülen soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP'li Milletvekillerinden Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, Selahattin Demirtaş, İdris Baluken, Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Gülser Yıldırım ve Nursel Aydoğan gözaltına alındı."
İçişleri Bakanlığı'ndan, hakkında yakalama kararı bulunan HDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk’ün yurt dışında olduğunun tespit edildiği, gözaltı kararları olan İmam Taşçıer ve Nihat Akdoğan ile ilgili süreç devam ettiği bildirildi.
Yüksekdağ'ın Ankara'daki evine saat 01.00'de polislerce baskın düzenlendi. Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör, polislerin kapıyı kırarak içeri girdikten sonra Yüksekdağ'ı gözaltına aldığını söyledi.
Polisler, Demirtaş'ın evine saat 00.30'da operasyon düzenledi. Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı bir mesaj ile "Diyarbakırda evimde zorla gözaltına alınma kararı ile emniyet yetkilileri kapımdalar" dedi. Demirtaş, ilerleyen dakikalarda TEM ekiplerince gözaltına alındı.
HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken gözaltına alındı. Gözaltı için Ankara'daki HDP genel merkezine gelen polis ekipleriyle partililer arasında arbede yaşandı.
Gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili, polis aracına binerken kafasına bastırmaya çalışan memura "Çek o ellerini, Ben yüzbinlerce oyun temsilcisiyim, kafama öyle bastıramazsın" diyerek tepki gösterdi.
HDP'den basın açıklaması:
Değerli Basın Emekçileri,
Bugün (4 Kasım Cuma) saat 10:00'da genel merkezimizde, MYK üyelerimiz ve milletvekillerimizin katılacağı basın açıklaması yapılacaktır.
İyi çalışmalar dileriz,
Halkların Demokratik Partisi
Basın Bürosu
HDP'nin basın açıklaması valilikçe engelendi. Ardından polis açıklamasının yapılmasına izin vererek sadece milletvekilleri Genel Merkez binasına girdi. 4 HDP milletvekili de Meclis'te açıklama yaptı.
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