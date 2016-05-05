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Politika

HDP: Davutoğlu'nun gidişi siyaset için değil futbol için kayıp olur, gelişmeler Saray'ın çöküşünü haber veriyor

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken Twitter hesabından açıklamalarda bulundu

05 Mayıs 2016 08:22

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından AKP'de olağanüstü kongre kararı alınmasına ilişkin HDP'den ilk açıklamayı Grup Başkanvekili İdris Baluken yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Baluken, kararı AKP'de çözülme olarak değerlendirerek "Saray Darbesi şimdi de AKP Hükümetine uzandı" dedi. “Davutoğlu’nun gidişi siyaset arenası için değil futbol sahaları için büyük bir kayıp olur” ifadelerini kullanan Baluken, “Gelişmeler Davutoğlu'nun gidişini değil  Saray'ın çöküşünü haber verdiği için önemli” yorumunu yaptı. 

Baluken’in açıklaması şöyle: 

“Ey Davutoğlu destanı kimin yazdığını anladın mı şimdi? Tarih "Kürt Meselesini çözmeyen çözülür" tezini bir kez daha doğruluyor. Saray Darbesi şimdi de AKP Hükümetine uzandı. Neden darbe dediğimizi AKP'liler bile anlamıştır artık. CHP,MHP ve tabii ki AKP saray darbesine teslim olmuş gibi. Tek direniş adresi her zaman olduğu gibi HDP. Kaç gündür düzeysiz tehdit,hakaret ve küfür yağdıran şeref yoksunu AKTrol ve Troliçeleri şimdi anladınız mı HDP yumruğunun ne işe yaradığını? Bize atılan yumruklar o an için canımızı acıtabilir ama attığımız her bir yumruk ise ülke siyasetini titrettir. Nokta. Gelişmeler Davutoğlu'nun gidişini değil  Saray'ın çöküşünü haber verdiği için önemli. Sorumluluk yetkisiz stajyerden çok ‘usta’ öğreticidedir. Davutoğlu'nun gidişi siyaset arenası için değil futbol sahaları için büyük bir kayıp olur”

 

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