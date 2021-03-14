HDP Çerkeslerin dil gününü kutladı: "AKP Çerkeslerin hak taleplerini görmezden geliyor"

HDP, Çerkeslerin dil gününü kutladı.

HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları yaptığı yazılı açıklamada 2003 yılından beri ise Dünya Çerkes Birliği tarafından alınan kararla “14 Mart Çerkes Dili ve Yazım Günü” olarak kabul edildiği belirtildi.

İlk Çerkesçe kitap ‘Çerkesçe Sözlük’ün Bersey Wumar tarafından 14 Mart 1853 tarihinde yazılması nedeni ile 14 Mart'ın Adıgey Cumhuriyeti’nde 2000 yılından bu yana dil günü olarak kutlandığını ifade eden Hatimoğulları'nın açıklaması şöyle:

"Çarlık Rusya’nın işgali sonucu 21 Mayıs 1864’te anayurtlarından sürgün edilen ve soykırıma tabi tutulan Çerkeslerin büyük acısını paylaşıyoruz. Sömürgeciliğe karşı bağımsızlık için direnen Çerkesler dünyanın dört bir yanına dağıtıldılar. Bu tarifsiz acıyı daima yüreklerinde taşıdılar ve ağıtlarını kuşaktan kuşağa aktardılar. Çerkesler bugün dünyanın 40 civarındaki ülkesinde yaşamlarını sürdürüyor ve Çerkeslerin en büyük bölümü Türkiye'de yaşıyor.

Bugün AKP iktidarı, Çerkesler üzerindeki çok yönlü ve kuvvetli asimilasyon politikasını sürdürmekte ve Çerkeslerin hak taleplerini görmezden gelmektedir. Biz, Çerkesya halklarının anadili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesini mücadelemiz kabul ediyoruz.

Anadilinin sadece dil değil topluluk bilinci, hafıza ve halkın tarihi olduğu unutulmamalıdır. Kendi dilini kültürünü özgürce yaşayamayan bütün halkların anadillerinde olduğu gibi:

"Çerkes “anadilinin öğrenilmesi ve kamusal alanda kullanımı için daha özgürlükçü hukuki ve idari düzenlemeler yapılmalı; yok olma tehdidi altındaki dillerin koruma altına alınması için somut adımlar atılmalı; ülkede kullanılan farklı anadillerine ilişkin üniversitelerde kurulan birimler yaygınlaştırılmalı; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2 Eylül 1990’da yürürlüğe giren ve Türkiye tarafından 2 Ekim 1995’te onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin anadiline ilişkin üç maddesine Türkiye tarafından konulan çekinceler kaldırılmalıdır. *”

*21 Şubat 2021-Dünya Anadil Gününde; Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) bileşenlerinin yayınladığı talepler.