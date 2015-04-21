HDP bugün seçim beyannamesini açıklayacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 12 temel başlıktan oluşan seçim beyannamesini bugün açıklıyor.

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın katılımıyla İstanbul’da saat 10.30’da açıklanacak olan beyanname, iki temel üzerine kurulu olacak: demokrasi ve ekonomi.Diğer ara başlıklar bu temeller altında şekillenecek.

İMC'de yayımlanan habere göre, 200 sayfa olması planlanan beyannamede işsizlik, yoksulluk, düşünce özgürlüğü, Kürt sorunu, azınlık hakları, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar gibi birçok alt başlık yer alacak.

Beyannamenin “Kürt sorunu ve çözüm süreci” başlıklı bir bölümü olacak ve bu bölüm Dolmabahçe’de okunan, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı 10 maddeyi temel alacak.

Bu bölümde hükümet ve devlete düşen görev ve sorumluluklara da yer verilecek.

HDP’nin beyannamesinde ekonomiye ilişkin önemli vaatler de yer alacak.

HDP yarın da kadın beyannamesini açıklayacak.