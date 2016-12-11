HDP: Bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul'daki terör saldırılarıyla ilgili "Bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz" açıklaması yaptı.

HDP'nin açıklamasında, "2 bombalı saldırı sonucunda bir kez daha çok insanın evine ateş düştü. Bu saldırıları en sert biçimde kınıyoruz. Büyük bir üzüntü duyuyor ve yaşanmakta olan acıları paylaşıyoruz. Saldırılarda yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifâlar diliyoruz" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bu acıların bir an önce dinmesi ve yenilerinin yaşanmaması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Türkiye hem iç hem de dış politikada barış, demokrasi, insan hakları adına örnek bir ülke ve daha önemlisi politik aktör haline gelmelidir. Daha fazla gerginlik, kutuplaşma, düşmanlık ve çatışma üreten politikaları, dili ve üslûbu, uygulamaları derhâl sonlandırmak gereklidir. Bu gidişe dur demenin ilk adımı budur. Bir kez daha yaşamını yitirenlere rahmet, tüm toplumumuza başsağlığı diliyoruz."