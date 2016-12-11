İstanbul'da teröre lanet yürüyüşünden: Alışmayacağız

Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan ve 31'i polis 39 kişinin şehit olduğu canlı bomba saldırısı nedeniyle teröre lanet yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde 5 şehit polis için düzenlenen cenaze töreninden sonra başladı. Sözcülüğünü Kezban Hatemi'nin yaptığı Türkiye Demokrasi Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe CHP de katıldı. CHP'nin yürüyüşte "Alışmayacağız" yazan pankart taşıması dikkat çekti.

Terör saldırısını protesto etmek için İstanbul’un her köşesinden gelen vatandaşlar patlamanın olduğu noktaya çiçek bıraktılar dualar okudular. Saldırı nedeniyle Beşiktaş'ta kapatılan yolların çalışmaların ardından ulaşıma açılması üzerine bir grup vatandaş bölgeye geldi. Burada Türk bayrağı açan vatandaşlar, şehitler için dua okudu. Ayrıca olay yerine karanfil bırakan vatandaşlar, "Şehitler Ölmez", "İdam Geri Gelsin" şeklinde slogan attı. Şehitleri anmak ve saldırıyı protesto etmek üzere bölgeye gelen CHP’liler de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” şeklinde slogan attı. Bu arada bir grup vatandaş ile yabancı basın mensupları arasında tartışma yaşandı. Gruptan bir kadın, yabancı bir televizyon muhabirine yönelik, "Ben Kürdüm, Türküm, Suriyeliyim... Suriye'deki savaşı durdurun" dedi.

Yürüyüşün, Türkiye Demokrasi Platformu öncülüğünde gerçekleşeceği ve Eminönü’ndeki İstanbul Ticaret Odası önünde başlayacağı duyurulmuştu. Sonradan yürüyüşün başlama yeri değiştirilerek Vatan Emniyet'teki törenden sonra başlayacağı belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göe, konuyla ilgili açıklama yapan platform sözcüsü Kezban Hatemi, “Bizim yaşamayı ve yaşatmayı becermemiz lazım. Terörün kimden geldiğinin önemi yok. İnsan hayatlarının dağılmasına müsaade etmeliyiz” dedi. Hatemi, Türkiye Demokrasi Platformu olarak İstanbul Ticaret Odası önünde toplanacaklarını ve ellerinde bayraklarla teröre tepki yürüyüşü yapacaklarını belirtti.

Beşiktaş'ta şehit olan 5 polis için tören

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan 5 polis için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Şehit polisler, 3. sınıf emniyet müdürü Vefa Karakurdu, emniyet amiri Kadir Yıldırım, polis memurları Adem Oğuz, İlker Uylaş ve Hasan Bilgin için düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, mülki ve idari yetkililer ile çok sayıda polis katıldı. Törene katılan dini temsilciler arasında Hahambaşı İshak Haleva da yer aldı.

Çalışkan: Siz kimin köpeğisiniz

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan törende yaptığı konuşmada, “Terör örgütlerinin vermek istediği alçak mesajı görüyoruz. 15 Temmuz’da çok sık söylenen bir cümle var. Burada affınıza sığınarak tekrar söylemek istiyorum: Siz kimin kimlerin köpeğisiniz onu söyleyin bize.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuşmasında şunları söyledi:

"Bu acı günümüzde, birlik ve beraberlik içerisinde şehit Vefa Karakurdu, şehit Kadir Yıldırım’ı, Adem Oğuz’u, İlker Uylaş’ı ve Hasan Bilgin’i cenabı Allah’ın cennetiyle ve cemaliyle kavuşmaya buluşmaya gönderdiğimiz çok kıymetli dostlarımız her cümleleri söylediğinde başınız sağ olsun dediğimizde bize, sanki bizi bir noktaya çevirir, nokta yapar gibi vatan sağ olsun diyen şehit ailelerimizin çok değerli mensupları, anneleri babaları ve kardeşleri, sözlerimizin gücü bugün yaşadığımız acıyı anlatmaya ifade edemiyor.

"Bu töreni belki gülerek izliyorlar"

"Ancak Allah’ın kelamına sığınarak teskin oluyoruz. İçimiz yanıyor. Buradakilerin de burada olmayıp şu an ellerini semaya açan milletimizin de.

"Bu töreni izliyorlar, belki de yürekleri dayanamıyor bu töreni izleyemiyorlar. Ancak Türkiye ve dünyada birileri bu töreni izleyen birileri daha var. Onlar da bu töreni belki gülerek, belki bizim acımızı kendilerine sevinç yaparak izliyorlar, ellerini ovuşturuyorlar.

"Yarından tezi yok birinci öncelikli iş intikam almaktır"

"Hala siyaset peşindeler, hakimiyet peşindeler. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Vefa da Kadir de Adem de İlker de Hasan da bütün şehitlerimiz bilsin. O insanlıktan çıkmış alçaklara şunu söylüyoruz. Yarından tezi yok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır. Karada havada denizde yerin neresinde olursa olsun, hangi güce sığınmışlarsa sığınsınlar, Türk milleti bu kanı yerde bırakmayacaklardır. Maliyeti ne olursa olsun bu hesap görülecektir.

"Bizim bu mücadelede gideceğimiz üst nokta bellidir. Bu şehitlerimizin arasına katılmak bizim için bir onur vesilesidir. Bundan ancak hep birlikte gurur duyarız.

"Dağlarda, mağralarda hayvan gibi yaşamaktan öteye geçebildiniz mi?"

"Kuracağınızı iddia ettiğiniz ülke nerede? Dağlarda, mağaralarda hayvan gibi yaşamaktan öteye geçebildiniz mi? Kaçak yaşamaktan, hainlikten başka bir hayatınız var mı? Rezillikten başka bedduadan aldığınız başka bir şey var mı? Bir takım karanlık odakların, batılı karanlık ortaklarınızın uşağı tetikçisi olmaktan

"Geberip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak hayır duası edecek kimse var mı?"

"Geberip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak, hayır duası edecek kimse var mı? İnsan veya hayvan demeye bile dilim varmıyor, burada yatan bize şimdi güzel güzel bakan evlatlarımız, onların hepsi güzel çocuklardı. Yan yana omuz omuza, bu ülke için şahadete doğru yürüyen yürekli, vatansever, kahraman annesinin ve babasının duasına sığınan, eşinin onu gönderirken arkasından ayetel kürsi okuyan güzel çocuklardı.

"Ancak Allah’ın onlara bir müjdesi var. Cenabı hak diyor ki, “muhakkak ki Allah uğrunda kenetlenmiş ve bir duvar gibi saf halinde olanları sever” Bu millet Allah yolunda kenetlenmiştir.