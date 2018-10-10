HDP Batman İl Eşbaşkanı tutuklandı

Batman’da, 6 Ekim’de gözaltına alınan HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç ve İbrahim Çetinkaya, bugün adliyeye götürüldü. Mahkemeye sevk edilen Toğuç ve Çetinkaya’nın tutuklanmasına karar verildi.
Polis tarafından 6 Ekim’de gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç ve İbrahim Çetinkaya’nın emniyetteki işlemlerinin ardından Batman Adliyesi’ne götürüldükleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.
Tutuklanmasına karar verilen Toğuçve Çetinkaya, cezaevine gönderildi. (DHA)