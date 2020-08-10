HDP Bakırköy ilçe binasına yapılan saldırı protesto edildi 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü, Bakırköy’deki parti binalarına dönük saldırıyı protesto etti. Taşlanan parti binası önünde yapılan açıklamada, “Faşizme karşı demokrasi mücadelesi devam edecek” pankartı açılarak, “HDP umuttur, umut dimdik ayakta” ve “HDP halktır, halk burada” sloganları atıldı. Açıklamaya çok sayıda partilinin yanı sıra kimi siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi de katıldı.

''Saldırı kararlı duruşa yapıldı''

Bakırköy İlçe Eşbaşkanı Ferdi Yamar, yaşanan taşlı saldırının sabah saatleri sırasında gerçekleştiğini bilgisini paylaştı. Yamar, söz konusu saldırının sadece partilerine dönük olmadığını, saldırının demokrasi güçlerinin kararlı duruşuna yapıldığını ifade etti

Eşbaşkanlardan tepki

HDP İl Eşbaşkanı Erdal Avcı ise, HDP’nin AKP-MHP ortaklığına karşı en dirayetli karşı duruş sergileyen parti olduğu için saldırıya uğradığı kaydetti. Saldırının bir “yönlendirme” sonucu olduğu üzerinde duran Avcı, yaşanan saldırının hafife alınmayacak derecede derinlikli olduğunu ifade etti.

HDP İl Eşbaşkanı Elif Bulut da partilerine dönük saldırılara karşı duracaklarını belirterek, bu tür saldırılara karşı bir arada durmanın önemli olduğunu dile getirdi. Bulut, “Biz herkes için mücadele ediyoruz. Bugün bize yapılan bir başkasına yapılabilir. Bundan ses çıkarılmadığı takdirde birileri bundan beslenir. Faşist iktidarlar her zaman sessizlikten güç alır. Biz halklar olarak ne sessimizi kısarız ne mücadelemizden geri dururuz. Mücadele gelenekleri ile birleşmiş ve büyümüş bir parti olarak mücadelemizi daha da büyüteceğiz” diye konuştu.