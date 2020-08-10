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HDP'nin ilçe binasına saldırı; bir kişi gözaltına alındı

Bakırköy ilçe binasında basın açıklaması yapılacak

10 Ağustos 2020 10:07

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul-Bakırköy ilçe binası sabaha karşı saldırıya uğradı. Saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. 

Saldırıda ilçe binasının cam ve kapısının kırıldığı, saldırganın ilçe kapısının önüne tuvaletini yaptığı  belirtildi. Gözaltına alınan saldırganın karakoldaki işlemlerinin ardından bugün savcılığa çıkarılması bekleniyor. 

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İstanbul il yönetimi sabah saat 4.00'de yapılan saldırının HDP'nin hedef gösterilmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek "Bu şuursuzca saldırılar karşısında ilgili devlet mercileri ve demokrasi güçlerini sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi. 

Saldırıya karşı bugün saat 14.00'de Bakırköy ilçe binası önünde basın açıklaması yapılacak. 

 

 

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