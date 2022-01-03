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HDP Bahçelievler binasına saldıran ve bir kişiyi yaralayan saldırgan serbest bırakıldı

03 Ocak 2022 17:19

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na saldıran ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan M.E.S. tutuklanma talebiyle sevk edildiği İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HDP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na 28 Aralık 2021 tarihinde bıçaklı saldırı düzenleyerek, bir kişiyi yaralayan ve üzerinde 2 kurusıkı tabanca ile 6 kurusukı mermisi çıkan M.E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi ise M.E.S.'yi "ev hapsi" şeklindeki adli kontrolle serbest bırakıldı. 

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