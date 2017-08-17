T24 LogoT24 Logo
Yaşam

HBO'nun şimdi de sosyal medya hesabı hacklendi

HBO'nun resmi Twitter hesabını hack'leyen grup buradan bir mesaj paylaştı

17 Ağustos 2017 14:35

Geçtiğimiz günlerde Game of Thrones bölümlerini siber korsanlara kaptıran HBO'nun şimdi de sosyal medya hesabı hacklendi

Son dönemlerde yaptığı dizilerden ziyade hacker'ların saldırıları ile gündemden düşmeyen HBO bu sefer sosyal medya hesaplarını koruyamadı. 

Daha önce Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'yi hack'leyen 'OurMine' isimli hacker grubunun şimdiki HBO oldu. 

HBO'nun resmi Twitter hesabını hack'leyen grup buradan bir mesaj paylaştı. 

Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Merhaba OurMine burada. Sadece güvenliğinizi test ediyorduk. HBO ekibi lütfen güvenliğinizi artırmak için bize ulaşın" 

Son dönemde bu tarz haberler ile gündemden düşmeyen HBO geçtiğimiz günlerde hack'lendiğini ve ünlü fantastik dizinin ilerleyen bölümleri ile ilgili senaryoların internete sızdırıldığını doğrulamıştı. 

Açıklamaya göre, Game of Thrones dizisinin toplam 1.5 TB'lık verisi hacklendi ve deep web aracılığı ile kamuoyuna sızdırıldı.

ETİKETLER

HBOhacklendiGame of Thrones

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24