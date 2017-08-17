Geçtiğimiz günlerde Game of Thrones bölümlerini siber korsanlara kaptıran HBO'nun şimdi de sosyal medya hesabı hacklendi

Son dönemlerde yaptığı dizilerden ziyade hacker'ların saldırıları ile gündemden düşmeyen HBO bu sefer sosyal medya hesaplarını koruyamadı.

Daha önce Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai'yi hack'leyen 'OurMine' isimli hacker grubunun şimdiki HBO oldu.

HBO'nun resmi Twitter hesabını hack'leyen grup buradan bir mesaj paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Merhaba OurMine burada. Sadece güvenliğinizi test ediyorduk. HBO ekibi lütfen güvenliğinizi artırmak için bize ulaşın"

Son dönemde bu tarz haberler ile gündemden düşmeyen HBO geçtiğimiz günlerde hack'lendiğini ve ünlü fantastik dizinin ilerleyen bölümleri ile ilgili senaryoların internete sızdırıldığını doğrulamıştı.

Açıklamaya göre, Game of Thrones dizisinin toplam 1.5 TB'lık verisi hacklendi ve deep web aracılığı ile kamuoyuna sızdırıldı.