HBO ve HBO Max 2.7 milyon yeni aboneye ulaştı

HBO ve HBO Max, yılın ilk çeyreğinde toplamda 2.7 milyon yeni aboneye ulaştı. Bu rakamla, iki platformun toplam kullanıcı sayısı 63.9 milyona yükseldi.

Filmloverss'ın haberine göre, AT&T’nin açıkladığı son rapora göre; HBO ve HBO Max yılın ilk çeyreğinde toplamda 2.7 milyon yeni aboneye ulaşarak beklentilerin üstüne çıktı.

Böylece şirketin hisse değerinde %3’e yakın bir artış gözlemlendi. Netflix ise 4 milyon yeni kullanıcıya ulaşarak bu süreçte kendisine biçilen 6 milyonluk beklentilerin altında kaldı.

Kullanıcıların hizmetine henüz bir yıla yakın bir süre önce sunulan HBO Max, HBO abonelerine herhangi bir ek ücret talep edilmeden sunuluyor. Bu sebeple yayın hayatına başlamasının üzerinden uzun bir zaman geçmemiş olmasına rağmen HBO’ya üye olan 44.2 milyon kullanıcıya hızla ulaştı.

Geçen yıl WarnerMedia, Warner Bros. yapımı filmlerin vizyona girdikleri gün aynı anda HBO Max’te de yayınlayacağını duyurdu ve platformun yakaladığı ivmeye verilen desteği arttırdı.

Godzilla vs. Kong, pandemi döneminin gişede en fazla gelir elde eden filmi oldu. Film, Amerika’da 100 milyon dolarlık hasılat elde ederken dünya çapında ise bu miktar 400 milyon dolara kadar ulaştı. Ancak filmin vizyon tarihi yılın ilk çeyreği olarak adlandırılan dönemin son gününe yani 31 Mart’a denk geldiği için platformun bu dönemi kapsayan gelir raporuna dâhil edilmedi.

AT&T, Warner Media'nın toplam kazancını 8.5 milyar dolara çıkardı

AT&T, WarnerMedia’nın toplam kazancını 8.5 milyar dolara çıkararak %10’luk bir artışa ulaştı.AT&T, daha önce yalnızca HBO Max’in kazandığı abone sayısının 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 17.2 milyon olduğunu açıkladı.

Şirket daha sonra yalnızca HBO Max’in ulaştığı abone sayısını açıklamak yerine HBO ve HBO Max’in ulaştığı toplam abone sayısını açıklama kararı aldı.

Belirlenen hedeflere ulaşan HBO Max ve HBO, kullanıcı sayıları birleştirildiğinde dünya çapında toplamda 63.9 milyon aboneye ulaştı. AT&T, bu yılın başlarında HBO Max için 2025 yılına kadar dünya çapında 120 ile 150 milyon arası aboneye ulaşmak gibi bir hedef belirlediğini duyurdu.