HBO, The Office'de rol almaması için Sopranos yıldızı Gandolfini'ye 3 milyon dolar ödemiş

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The Sopranos dizisinde oynadığı Tony Soprano rolüyle tüm zamanların en ikonik performanslarından birini sergileyen James Gandolfini'ye geçmişte NBC'nin ünlü sit-comu The Office'te rol alması için teklif yaptığı iddia edildi.

The Sopranos dizisinde Christopher Moltisanti'yi canlandıran Michael Imperioli ve Bobby Baccala'yı oynayan Steve Schirripa, "Talking Sopranos" podcastinde The Office'in Britanya versiyonunun yaratıcısı Ricky Gervais'i konuk etti.

Gandolfini'nin rol arkadaşları, The Office'in ABD versiyonunda başrolü oynayan Steve Carrell'ın diziden ayrılmasının ardından ünlü oyuncuya NBC'nin teklif yaptığını ifade etti.

Schirripa, NBC'nin Gandolfini'ye tek sezon için 4 milyon dolar teklif ettiğini, The Sopranos'un yayıncısı HBO ise kendisine rolü reddetmesi için 3 milyon dolar ödediğini aktardı.

Gandolfini normal şartlarda HBO'nun kısa dizisi "The Night Of"da başrolü oynayacak ve yapımcılığını üstlenecekti. Ünlü oyuncu. 2013 yılında bu proje hayata geçmeden hayatını kaybetti.