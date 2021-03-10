HBO Max, Justice League: The Snyder Cut'ı yanlışlıkla erken yayınladı

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HBO'nun 'streaming' platformu HBO Max, pazartesi günü yanlışlıkla çizgi roman hayranları tarafından heyecanla beklenen 'Justice League: The Snyder Cut'ı yayınladı

Hollywood Reporter'ın haberine göre pazartesi günü yayınlanan Tom&Jerry filmine tıklayan HBO Max kullanıcıları 19 Mart'ta yayınlanacak olan 'Justice League: The Snyder Cut'a yönlendirildi. Film kısa süre içinde yayından kaldırılsa da bir Twitter kullanıcısı 242 dakikalık filmin bir saatten uzun bir bölümünü izleyebildiğini ifade etti.

2017'de vizyona giren Justice League filminin çoğunlukla beğenilmemesinin ardından çizgi roman hayranları filmin yeni versiyonunun yayınlanması için kampanya yürütmüştü. Hayranlar, filmin başarısızlığını yönetmen Zach Snyder'ın kızının ölümünün ardından post-prodüksiyon sürecinde yer alamamasına ve süreci Avengers filmlerinin yazarlarından Joss Whedon'un tamamlamasına bağlamıştı. HBO Max'te yayımlanacak film, süreyi kısaltmak adına yapılan kesintileri içermeyecek ve olay örgüsü Snyder'ın planladığı üzere ilerleyecek.

HBO Max'in sosyal medyada filmden görüntü paylaşanlara kaldırma kararı gönderdiği ifade edildi.