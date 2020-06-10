T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

HBO Max, ırkçılık karşıtı protestoların ardından 'Rüzgar Gibi Geçti' filmini yayından kaldırdı

10 Haziran 2020 17:47

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve büyük yankı uyandıran ırkçılık karşıtı protestolar etkisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak, Amerikan dijital film dizi izleme platformu HBO Max, 1939 yapımı  10 dalda Oscar ödülü sahibi 'Rüzgar Gibi Geçti/ Gone with the Wind' filmini siyahların ve köleliğin yansıtılış şekli nedeniyle film arşivinden kaldırdı.

Platformun bu kararı Amerikan Twitter gündeminde ilk sırada yer aldı. 

Rüzgar Gibi Geçti filmi

Pulitzer Ödüllü yazar Margaret Mitchell'in 1939'da yayımlanan ve tüm zamanların en çok satanlar listesinde bulunan aşk romanından esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan film, çok sayıda Oscar Ödülü kazandı.

Film bazı eleştirmenlerce 'ABD'deki iç savaş sırasında, güney eyaletlerinin değerlerini övmesi ve kölelik düzenini romantik bir üslupla anlatması' gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

 

ETİKETLER

George FloydABDSiyahlarIrkçılıkProtestolarHBO MaxGone with the WindArşivFilmSinemaRüzgar Gibi Geçti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24