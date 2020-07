HBO Max, ırkçılık karşıtı protestoların ardından 'Rüzgar Gibi Geçti' filmini yayından kaldırdı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve büyük yankı uyandıran ırkçılık karşıtı protestolar etkisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak, Amerikan dijital film dizi izleme platformu HBO Max, 1939 yapımı 10 dalda Oscar ödülü sahibi 'Rüzgar Gibi Geçti/ Gone with the Wind' filmini siyahların ve köleliğin yansıtılış şekli nedeniyle film arşivinden kaldırdı.

Platformun bu kararı Amerikan Twitter gündeminde ilk sırada yer aldı.

Rüzgar Gibi Geçti filmi

Pulitzer Ödüllü yazar Margaret Mitchell'in 1939'da yayımlanan ve tüm zamanların en çok satanlar listesinde bulunan aşk romanından esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan film, çok sayıda Oscar Ödülü kazandı.

Film bazı eleştirmenlerce 'ABD'deki iç savaş sırasında, güney eyaletlerinin değerlerini övmesi ve kölelik düzenini romantik bir üslupla anlatması' gerekçesiyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.