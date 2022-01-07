Bu yıl içinde Türkiye'de yayın hayatına başlayacak video akış platformu HBO Max güncel abone sayısını açıkladı. HBO Max, 73.8 milyon aboneye ulaştı.

AT&T'nin sahibi olduğu WarnerMedia'nın video akış platformu HBO Max'in 2021 sonu itibarıyla abone sayısı 73.8 milyon. Bu sayıya HBO abonelerinin de dahil. WarnerMedia, Temmuz 2021'de bu yıl sonu için olan hedefini 67-70 milyon civarına yükseltmişti ancak bu hedef de geçildi.

Bu hedefin geçilmesinde elbette Dune ve The Matrix 4 gibi filmlerin yayınlanması büyük bir sıçrayışa sebep oldu. HBO Max'in bu yıl içerisinde Türkiye dahil birçok ülkeye daha gelmesi bu abone sayısında da ciddi bir artışa sebep olacaktır.