HBO açıkladı: Batman'in düşmanı Penguen'in dizisi çekilecek

The Penguin dizisi resmi olarak duyuruldu. HBO Max, Matt Reeves yönetmenliğindeki "The Batman"in beyazperdedeki başarısından sonra Colin Farrell’ın başrolünde yer aldığı "The Penguin" dizisi için resmi olarak yeşil ışık yaktı. "The Batman" filminde Colin Farrell tarafından canlandırılan ve Batman’in azılı düşmanları arasında yer alan suç dehası Oswald Cobblepot karakteri, Gotham şehrinin yeraltı suç örgütleri konusunda izleyicilere daha detaylı bilgiler sunacak.

Kayıp Rıhtım'ın Variety'den aktardığına göre, Colin Farell’ın başrolünde yer alacağı dizinin senaryosunu Lauren LeFranc yazacak. "The Batman" filminin yönetmeni Reeves de Dylan Clark ile birlikte baş yapımcı olarak görev üstleniyor.

Oyuncu Farrell verdiği röportajda dizi ve karakteri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"‘The Batman’ dünyasını Oswald Cobblepot’un gözlerinden daha detaylı ve derinlikli görebileceğiz"

“Matt Reeves’in kurduğu ‘The Batman’ dünyasını Oswald Cobblepot’un gözlerinden daha detaylı ve derinlikli görebileceğiz. Reeves’in Oswald karakterinin Penguen olma yolundaki karanlık yollardan yükselmesini anlatmasını dinlemek inanılmaz keyifli. Onun Gotham sokaklarına birazcık delilik ve kargaşa getirdiğini görmek iyi olacaktır.”