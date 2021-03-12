Hazro'da CHP İlçe Başkanı Turgut İncel'in evi 'yanlışlıkla' basıldı: 'Pardon' denilerek gidildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde CHP İlçe Başkanı Turgut İncel'in ve yakınlarının evleri gece yarısı 'ihbar var' denilerek arandığı ardından 'pardon' denilerek gidildiği öne sürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın üzerinden 10 gün geçtiğini anımsatarak, "Dün gece yarısı, ihbar var diyerek kapıları koçbaşıyla kırılıyor! Çocukların gözü önünde evde arama ve darp! Ev tarumar ediliyor, 'pardon' denerek gidiliyor!" diyerek tepki gösterdi.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İnsan Hakları Eylem Planı'nı hatırlatarak, Diyarbakır'da yaşanan bir olayı aktardı.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Evinin kapısı koçbaşıyla kırılan Necla Dağlı, "Çocuklar korkuyorlar, bize vuruyorlar. Çocuklar felaket oldu. Beni Erdoğan'ın (Cumhurbaşkanı Erdoğan) yanına götürün. Erdoğan'a, Meclis'e Ankara'ya kadar gidiyorum. Ben çok şikayetçiyim. Bana diyor ki 'dün akşam buraya bir kadın gelmiş, o kimdir" diye yaşadıklarını anlattı.

Yaşananlara ilişkin Erdal Dağlı, "Çocuklar korktu. Bu çocukların babası yok, Diyarbakır'da çalışıyor. Kapıyı kırıyorsun" dedi.

Hazro'da evi aranan ve kapıları koçbaşıyla kırılan vatandaşların görüntülerini paylaşan CHP'li Karaca, "İnsan Hakları Eylem Planı açıklanmasının 10'uncu günü! Burası, Diyarbakır Hazro İlçe Başkanımız Turgut İncel'in evi! Dün gece yarısı, ihbar var diyerek kapıları koçbaşıyla kırılıyor! Çocukların gözü önünde evde arama ve darp!! Ev tarumar ediliyor, 'pardon' denerek gidiliyor!" diyerek tepkisini dile getirdi.