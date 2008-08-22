Haziran ayında 65 bin 97 adet taşıt trafiğe kaydoldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin "Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini" yayımladı.

Buna göre, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 65 bin 97 taşıt içinde otomobil yüzde 37,8 pay ve 24 bin 578 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 32,7 pay ve 21 bin 318 adet ile motosiklet, yüzde 18,8 pay ve 12 bin 264 adet ile kamyonet, yüzde 4,1 pay ve 2 bin 687 adet ile traktör takip etti.

Haziran ayında trafiğe kaydolan araçların yüzde 6,6 pay ve 4 bin 250 adedini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 14,8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 21,9, minibüste yüzde 20,6, otobüste yüzde 11,8, kamyonette yüzde 22,4, kamyonda yüzde 24,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 29,1, traktörde yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise yüzde 2,6 oranında artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı Haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 14,1, minibüste yüzde 28,9, otobüste yüzde 8,2, kamyonette yüzde 22,5, kamyonda yüzde 14,2, motosiklette yüzde 4,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 80,7, traktörde yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Trafikten ilk defa tescil belgesi alan 65 bin 97 taşıtın yoğunluk sırasına göre illere dağılımına bakıldığında, İstanbul yüzde 35,5 ile ilk sırayı aldığı görüldü. Ankara yüzde 6,6, İzmir yüzde 5,8, Antalya yüzde 5, Bursa yüzde 3,8, Mersin yüzde 2,8, Adana yüzde 2,5, Muğla yüzde 2,5, Manisa yüzde 2,3 ve yüzde 2 ile Gaziantep ile İstanbul’u izledi.

Taşıtların yüzde 31,2'si ise diğer illere dağıldı.

Trafikten ilk defa tescil belgesi alan otomobillerin markalara göre dağılımında Renault yüzde 13, Ford yüzde 10,4, Hyundai yüzde 8,8, Tofaş-Fiat yüzde 8,5, Toyota yüzde 7,6, Opel yüzde 7,2, Honda yüzde 6,8, Volkswagen yüzde yüzde 6,4, Peugeot yüzde 4,2, ve diğer markalar yüzde 27,1 oldu.