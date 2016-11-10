Hazine'den Darphane'de bulunan 99 çuval altın açıklaması

Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay'ın Darphane’ye ait bir depoda bulduğu 99 çuval altınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kurumsal kodun kullanılmış olması da söz konusu menkul varlıkların Hazine Müsteşarlığına ait olduğu anlamına gelmemektedir" dendi.

Sayıştay, Darphane’ye ait bir depoda 99 çuvalın içinde çoğunluğu mücevher, altın ve gümüş buldu. Hazine Müsteşarlığı, basına yansıyan bu olan, Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığına bağlı bir saymanlığın tasarrufunda bulunduğu, bu varlıkların Hazine Müsteşarlığına ait olmadığı bildirdi.

Müsteşarlık'tan yapılan açıklamada, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme gelen ve bazı basın organlarında yer alan "TBMM’de 99 Çuval Altın Tartışması” başlıklı haberlere açıklık getirildi.

"Menkul varlıklar izleniyor"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi aynı binada hizmet vermekte olduğundan söz konusu menkul varlıkların muhafazası kayıtlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Hesap kodu itibariyle söz konusu menkul varlıklar Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereği 217 numaralı 'Menkul Varlıklar' hesabında izlenmektedir.

"Hazineye ait olduğu anlamına gelmez"

Diğer taraftan 1 Ocak 2015 tarihine kadar tüm gelirler Maliye Bakanlığı kurumsal kodu ile hesaplara alınırken, bu tarihten sonra kurumsal kodlar gelirin elde edildiği kuruma göre belirlenmeye başlanmış, 217 numaralı Menkul Varlıklar Hesabı çalıştırılırken kurumsal kod olarak Hazine'nin kurumsal kodu kullanılmaya başlanılmıştır. Ancak kurumsal kodun kullanılmış olması da söz konusu menkul varlıkların Hazine Müsteşarlığına ait olduğu anlamına gelmemektedir."