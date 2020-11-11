Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevi sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki Başkan Vekilliği görevine devam ediyor.

Instagram'dan yayınladığı metinle iki gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyuran Albayrak'ın istifası 27 saat sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Albayrak, sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle aktif siyasi hayatına da ara verdiğini duyurdu.

İstifasında TVF'deki görevine ilişkin herhangi bir ifade kullanmayan Albayrak'ın, Türkiye Varlık Fonu'ndaki Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi sürüyor.

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Ağustos 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlandı. Fonun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan yardımcılığı görevini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yürütüyor. Yaklaşık 30 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen Varlık Fonu, kamu kuruluşu statüsünde olmadığı için Sayıştay tarafından denetlenemiyor. Fonu denetleyen resmi kurum ise, yine Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu.

Bünyesinde hangi şirketler var?

Varlık Fonu’nun portföyünde THY’nin yüzde 49,12, Türk Telekom’un yüzde 6,68, Halkbank’ın yüzde 51,1 hisseleri ile Ziraat Bankası’nın, Türkiye Petrolleri A.O.’nın (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ), Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin (PTT) ve Borsa İstanbul’un ve Çaykur’un Hazine’ye ait hisselerin tamamı bulunuyor. Ayrıca Milli Piyango ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen çekiliş ve yarışların lisansları da Varlık Fonu’na devredilmiş durumda. Bununla birlikte mülkiyeti Hazine'ye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazlar da yine Varlık Fonu’na aktarılmış durumda.