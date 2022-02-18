Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den, "Ekonominin sorumlusu kim" sorusuna yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun “Türkiye ekonomisinin sorumlusu kim” sorusuna, “Ülkemizde ekonomi yönetimine ilişkin politikalar, Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde bütüncül yaklaşımla belirlenmekte ve uygulanmaktadır” yanıtını verdi.

Sezgin Tanrıkulu, Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben” değini belirterek Bakan Nebati’ye “Türkiye ekonomisinin sorumlusu kimdir” diye sordu.

Nureddin Nebati, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Ülkemizde ekonomi yönetimine ilişkin politikalar, Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde bütüncül yaklaşımla belirlenmekte ve uygulanmaktadır.”

Tanrıkulu, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Nebati’nin yanıtını şöyle değerlendirdi:

“2019 yılında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, Ankara Haymana mitinginde, ‘Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var’ demişti. Ben de Türkiye ekonomisinin sorumlusunun kim olduğunu Hazine ve Maliye Bakanı’na tek soru ile sordum. Gelen yanıtta ise Bakan bu sorumluluğu kurumlara yüklerken tekrar sormak lazım: Hangisi doğru ve Türkiye ekonomisinin sorumlusu kimdir?”