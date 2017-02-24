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Ekonomi

Hazine Müsteşarı'ndan 'Varlık Fonu' ile ilgili önemli açıklama

"Varlık Fonu'nu Hazine'ye ek yük getirmeyecek"

24 Şubat 2017 17:05

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin temettü tutarının 1 milyar lira olduğunu söyledi.

İstanbul'da düzenlenen CEO Club etkinliğinde konuşan Hazine Çelik, Varlık Fonu'na devredilen şirketlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Varlık Fonu'nu Hazine'ye ek yük getirmeyecek"

BusinessHT'de yer alan habere göre, Varlık Fonu'na devredilen şirketlerin aktif büyüklüğünün 160 milyar dolar olduğunu söyleyen Çelik; temettü tutarının 1 milyar liraya ulaştığını, dış kaynak büyüklüğü olarak da yaklaşık 35 milyar dolar civarında varlığa tekabül ettiğini söyledi.

"Nakit akışının bozulduğu tahsilatın zorlaştığı dönemdeyiz" diyen Çelik, Varlık Fonu'nun Hazine'ye ek yük getirmeyeceğini, Hazine iç ve dış borçlanma planını etkilemeyeceğini ifade etti. Çelik ayrıca Varlık Fonu'nun 3 yıllık strateji planını açıklayacağını duyurdu. 

Temettü nedir?

Temettü ya da kâr payı, şirket ortaklarının bir dönem içinde işletmenin elde ettiği kârdan nakit veya hisse senedi olarak pay alma hakkı anlamına geliyor.

Hisse senedinin en önemli ortaklık haklarından olan temettü, her bir ortağın sahip olduğu hisse senedi miktarına göre belirlenir. Her ortak, hisse senedi miktarına göre temettü payı alabilir.

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