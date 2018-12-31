Hazar Ergüçlü: Onur'un zekâsına âşık oldum

Oyuncu Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile çok eğlendiğini ve onun zekâsına aşık olduğunu söyledi. Ergüçlü, Ünlü ile aralarındaki yaş farkına ilişkin yapılan eleştirilere, "Bir sürü insanın bir anda size ulaşıp kolayca yargılaması yıpratıcı ve üzücü oluyor. Ama ne kadar takabilirim ki?" diye yanıt verdi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan oyuncu Ergüçlü, ‘Mallorca Files’ isimli dizide bir bölüm oynayacağını doğrulayarak, "Bir makyözü canlandıracağım. Daha fazla bilgi veremiyorum, maalesef. Çekimler Mayorka’da olacak" açıklamasında bulundu.

Ergüçlü, "26 yaşındasınız ama Nuri Bilge Ceylan, Uğur Yücel, Derviş Zaim ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerle çalıştınız. Üzerine bir de Netflix dizisi geldi. Sizinki şans mı yoksa yetenek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Şans hazır olanın ayağına gelir' diye bir laf var. Benim sürekli kafamda olan, 'Çalışacaksın' sözü! Çalışmaktan kastettiğim, oturup sadece teorik kitaplarokumak değil; hayattan ne alabildiğine bakmak, hata yapmaktan korkmuyor olmak."

"Beni ego kusarken göremeyeceksiniz"

Altı sene önce küçük olduğunu ve çok az fikri olduğunu ifade eden Hazar Ergüçlü, "Hayatın gerçekleriyle yeni yüzleşmiş, bunları yeni sindirmeye başlamıştım. Şöhret ve zirveye giden yol korkutmuyor. Çünkü bende kendini beğenmeme mirası var. Kendini çok cezalandıran, hatayı sürekli kendinde arayan biriyim. Bu yüzden beni ego kusarken göremeyeceksiniz. İnşallah hayat beni değiştirmez" sözlerini sarf etti.

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