Hazar Ergüçlü BBC dizisinde rol alacak

Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’da rol alan Hazar Ergüçlü, yurt dışı kariyerinde ilerliyor. Ergüçlü, BBC dizisi ‘The Mallorca Files’ta konuk oyuncu olarak yer alacak.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre oyuncu Çağatay Ulusoy’la kamera karşısına geçen oyuncu, iki hafta önce İngiltere’ye gitti. Ergüçlü burada İngiltere’nin ünlü oyunculuk ajansı Subtitle Agent ile menajerlik anlaşması imzaladı. Oyuncu bu anlaşmanın ardından BBC dizisi, “The Mallorca Files”a konuk oldu. Ergüçlü’nün rol aldığı bölümler, ocak ayında izleyiciyle buluşacak.

Hazar Ergüçlü’ye bir teklif de HBO’dan geldi. Ancak oyuncunun HBO’nun teklifini başka projesiyle çakışması nedeniyle kabul edemediği öğrenildi.