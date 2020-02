Hazal Özvarış'ın medya söyleşileri kitap oldu: Kayıp Medya'nın İzinde

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun meslekî araştırma, eğitim ve dayanışma amacıyla oluşturduğu P24 Medya Kitaplığı, yayınlarına devam ediyor. Hazal Özvarış’ın 2012 ilâ 2018 arasında yaptığı ve pek çoğu T24 internet sitesinde okurla buluşan mülakatlardan oluşan kitabı Kayıp Medyanın İzinde: Söyleşiler 2012-2018, P24 Medya Kitaplığı’nın altıncı kitabı olarak yayımlandı.



Kayıp Medyanın İzinde: Söyleşiler 2012-2018, “Şüphenin yararı; önümüze konanın ardına bakmak” başlıklı bir önsözle kitaba katkıda bulunan T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın’ın deyimiyle, “bir dönem kitabı.”

Türkiye’de gazetecilik pratiğinin “daima sorunlu olduğunu” not düşen, bununla birlikte geçmişte “siyasî, bürokratik, iktisadî baskı odaklarının girişimleri ve ideolojik şartlanmaların kısıtlarında” icra edilen gazeteciliğin yeniden kurgulandığını ve “yeni bir medya mimarîsi” inşa edildiğini söyleyen Akın, Kayıp Medyanın İzinde’nin medyanın üç boyutlu bir fotoğrafını kadrajına aldığına değiniyor ve ekliyor: “Gazetecilik, ‘rahatsız etmek’le de lanetlenmiş bir meslekse, Hazal Özvarış, o lanetten sakınmayan bir cesaret, hazırlık ve hünerle yapıyor işini.”



Hazal Özvarış da “Söyleşi: Nasıl Yapılmalı” başlıklı sunuş kısmında kitapta yer alan mülakatların hazırlık sürecini, ne şartlar altında ve neler pahasına yapıldıklarını anlatıyor. Kitapta yer alan mülakatların “ortak aklın ürünü” olduğunu vurgulayan Özvarış’a göre, “Söyleşilerin toplamı, adım adım sertleşen siyasî baskıya ve alanı gittikçe daralan bir gazeteciliğe işaret ediyor.”



Kayıp Medyanın İzinde’de; Mehmet Altan, Cengiz Çandar, Osman Ulagay, Yusuf Kaplan, Mümtaz’er Türköne, Başar Arslan, Hasan Karakaya, Metin Münir, Orhan Bursalı, Mehmet Betil, Hasan Pulur, Hakkı Devrim, Mustafa Kurdaş, Kürşat Bumin, Mustafa Mutlu, Alper Görmüş, İsmet Berkan, Tuğrul Eryılmaz, Eyüp Can, Cemal Uşşak, Oktay Ekşi, Nazlı Ilıcak, Doğan Ertuğrul, Fatih Altaylı, Avni Özgürel, Faruk Köse, Murat Belge, Etyen Mahçupyan ve Hidayet Şefkatli Tuksal ile daha önce yayınlanmış mülakatların yanı sıra, ilk kez bu kitapta okurunu bulan üç yeni söyleşi de yer alıyor: İnan Kızılkaya, Fehmi Koru ve Mehmet Y. Yılmaz.



Hakkında açılmış 92 dava bulunan İnan Kızılkaya, Kürt medyasına yönelik baskıları, Özgür Gündem’in mutfağını ve tutukluluk sürecini anlatıyor.

Musa Anter’in 1992’de katledilmesinin ardından gazeteci olmaya karar verdiğini ve Özgür Gündem’de çalışmak istediğini söyleyen Kızılkaya, “Başlı başına Özgür Gündem’de çalışmak, orayla kurumsal bir ilişkinizin olması, can güvenliğinizden tutun, psikolojik saldırılara, tacize, aklınıza gelebilecek ve gelemeyecek birçok badireye hazırlıklı olmanız anlamına geliyor” diyor.



Muhafazakâr medyanın evrimini kendi kişisel serüvenindeki duraklar üzerinden de aktaran Fehmi Koru, bugünkü yayınlar için “Muhafazakâr dediğiniz çoğu gazetecinin muhafazakârlıkla alakası yok” yorumunda bulunuyor. Kimi yayınlara “iğrenerek baktığını” belirten Koru, “Bugün gördüğümüz kadarıyla, Türkiye’de insanların, yazı yazıyorlarsa, konuşuyorlarsa, yarın ne olacaklarını bilmeleri mümkün değil. O insanlardan farklı biri değilim ben. Her an her şey olabilir” diyor.



Mehmet Y. Yılmaz ise Türkiye basınının “amiral gemisi” olarak nitelendirilen Hürriyet’in ve Doğan Medya Grubu’nun el değiştirmesinin arkasında yatan dinamikleri anlatıyor. Doğan Medya’nın satışının asıl sorumlusu olarak iktidarı gösteren Yılmaz, burjuvazinin Aydın Doğan’ı “yalnız bıraktığını” dile getiriyor: “Türkiye burjuvazisi içten pazarlıklı ve sadece kendi şahsî çıkarlarını gözeten, ülkenin nereye gitmekte olduğunu değerlendirmekten aciz bir tablo çizdi.”

P24 Medya Kitaplığı kapsamında daha önce Yavuz Baydar’ın yazdığı Bir Açık Hava Hapishanesi Olarak Haber Merkezi: Türkiye Medyasında Yozlaşma ve Sansür; Mahmut Çınar, Yonca Poyraz Doğan, Tayfun Ertan, Barış Soydan ve Rana Şenol’un ortak çalışması olan Ayrımcı Dile Karşı Habercilik Kılavuzu; Burcu Karakaş imzalı Yalan Dünya: Reytingler, Tıklar ve Şimdi Reklamlar!; Elif Akgül, Mine Gencel Bek, Fatma Edemen, Uygar Gültekin, Hatice Kamer, Eyüp Tatlıpınar ile Begüm Zorlu’nun makalelerinden oluşan Huzursuzluğun Takibi: Çatışmalı Dönemlerde Gazetecilik ve Ümit Kıvanç’ın yazdığı O Meslek Bunalımda: Gazeteciliğin Kendine, Neoliberalizm ve Sanal Âlemin Basına Ettikleri yayımlandı. Medya Kitaplığı, Bülent Erkmen’in tasarımıyla okurla buluşuyor.



