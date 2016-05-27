T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hazal Kaya’yı taciz eden ‘hayran’a hapis istemi

Sosyal medyada “Ya Hazal, ya ölüm” yazdığı iddia edilen hayranın 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor

27 Mayıs 2016 13:50

Oyuncu Hazal Kaya’yı rahatsız eden İranlı 'hayran'ı Eissa Yazdan Karami hakkında kamu davası açıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede saplantılı hayran için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami’den şikayetçi oldu. Kaya’nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Karami’nin, Hazal Kaya’ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015’de de Kaya’nın işyerine üzerinde “Aşkım, eşim, karım” diye notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtildi.       

Karami’nin kendi adına açtığı Facebook hesabında ünlü oyuncunun fotoğraflarının bulunduğu, “Ya Hazalım, ya ölüm” diye gönderiler yazdığı ve silah siparişi verdiğini ifade ettiği paylaşımlarının bulunduğu da öne sürüldü. İddianamede, “Bu durumda mevcut delillerden şüphelinin atılı tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel taciz suçlarını işlediği hususunda hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır” denildi. Savcılık, hayran için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi. 

 

ETİKETLER

Hazal KayahayranhapistacizdavaEissa Yazdan Karami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24