Hazal Kaya’yı taciz eden ‘hayran’a hapis istemi

Oyuncu Hazal Kaya’yı rahatsız eden İranlı 'hayran'ı Eissa Yazdan Karami hakkında kamu davası açıldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede saplantılı hayran için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre Hazal Kaya, kendisini sosyal medya hesabı üzerinden rahatsız eden ve işyeri adresine hediyeler gönderen İranlı hayranı Eissa Yazdan Karami’den şikayetçi oldu. Kaya’nın suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Karami’nin, Hazal Kaya’ya ait Twitter hesabına rahatsız edici mesajlar attığı, Haziran 2015’de de Kaya’nın işyerine üzerinde “Aşkım, eşim, karım” diye notlar bulunan hediyeler gönderdiği belirtildi.

Karami’nin kendi adına açtığı Facebook hesabında ünlü oyuncunun fotoğraflarının bulunduğu, “Ya Hazalım, ya ölüm” diye gönderiler yazdığı ve silah siparişi verdiğini ifade ettiği paylaşımlarının bulunduğu da öne sürüldü. İddianamede, “Bu durumda mevcut delillerden şüphelinin atılı tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel taciz suçlarını işlediği hususunda hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır” denildi. Savcılık, hayran için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.