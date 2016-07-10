Hazal Kaya'nın restoran hayaline maddi engel

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’nın restoran açmak girişimlerinin maddi engellere takıldığı ileri sürüldü. Kaya, bu yıl MSA’da (Mutfak Sanatları Akademisi) aşçılık kurslarına gitmiş, 8 haftalık eğitimini tamamlayıp sertifikasını da almıştı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Kaya’nın hayali, kendi restoranını açmaktı. Genç oyuncu, restoran açmak istediği yerlerin uçuk kiraları ve diğer maliyetler yüzünden bu hayalini şimdilik erteledi.

Kaya’nın, bu sezon bir dizide rol alıp para biriktireceği ve restoran işine seneye gireceği konuşuluyor.