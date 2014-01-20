Hazal Kaya'nın Mecnun'u kim?

Oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşadığı iddia edilen Hazal Kaya'nın asıl sevgilisinin 'Leyla ile Mecnun' dizisiyle hatırlanan Ali Atay olduğu öne sürüldü. İddiaya göre ikili, yaklaşık üç aydır beraber.

Sabah gazetesinin haberine göre, geçen hafta adı 'Düğün Dernek' filminin yıldızı Ahmet Kural ile anılan Hazal Kaya, yaptığı açıklama ile bu beraberliği yalanlamıştı. Kaya açıklamasında, "Yaklaşık bir aydır gitmediğim bir mekanda, bir yıldır görmediğim bir arkadaşımla buluşturulmuşum. Bunu yapanların hayal dünyaları geniş" ifadesini kullanmıştı.

Hazal Kaya'nın iddiaları anında reddetme nedeninin Ali Atay olduğu iddia edildi. Genç oyuncunun, yaklaşık üç aydır 'Leyla ile Mecnun' dizisiyle tanınan Ali Atay ile birlikte olduğu öne sürüldü. Geçen yıl eşinden boşanan Atay ile Hazal Kaya'nın genellikle Zekeriyaköy'de buluştukları da ifade edildi.