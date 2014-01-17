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Ahmet Kural ile Hazal Kaya birlikte mi?

İşler Güçler dizisi ile tanınan ve gişede 5 milyona yakın izlenme ile rekor kıran Düğün Dernek filmi ile şöhretini katlayan Ahmet Kural'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

17 Ocak 2014 13:29

Düğün Dernek filminin ardından Kardeş Payı dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural ve oyuncu Hazal Kaya, önceki gece Beyoğlu'nda bir barda görüntülenince aralarında yakınlaşma olduğu iddia edildi.

İddiaya göre Ahmet Kural, içeride karşılaştığı ve bir süre sohbet ettiği Hazal Kaya ile geccenin ilerleyen saatlerinde samimiyeti ilerletti. Bu yakınlaşma, mekandakilerin de dikkatini çekti. Mekandan geç saatlerde birlikte ayrılan ikili, dışarıda muhabirlerin beklediğini öğrenince arka kapıdan çıktı.

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