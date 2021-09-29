Hazal Kaya: Yemek yemeyi çok seviyorum; yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum

Oyuncu Hazal Kaya, "Gaziantepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Hazal Kaya, Teras Noir isimli podcast programına konuk oldu ve özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı.

"O kadar az fotoğraf var ki"

NTV'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki oyuncu, Instagram Sorgusu'nda eşinin fotoğraflarını alabilmek için çalıştığı dizinin set fotoğrafçılarıyla arkadaş olduğunu söyledi.

“Ali’nin o kadar az fotoğrafı var ki” diyen Hazal Kaya, “Set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum. Ali’nin güzel fotoğrafı var mı, yollasanıza bana diye istiyorum onlardan” şeklinde konuştu.

"Şeker hastasıyım ama..."

Paylaştığı yemek fotoğraflarıyla ilgili de konuşan güzel oyuncu, “Gaziantepliyim ve yemek yemeyi çok seviyorum. Yemeğin yağlısını ve hamurlusunu yemek istiyorum. Şeker hastasıyım ama arada intihar ediyorum bu şekilde” diye anlattı.