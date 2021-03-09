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Kültür-Sanat

Hazal Kaya'nın Zeynep Bastık ile düeti saatler içinde yüz binden fazla dinlendi; “Bu sesi bizden nasıl sakladın?”

Düeti dinleyenler Kaya’nın sesini beğendiğini ifade ederek “Bu sesi bizden nasıl sakladın?” şeklinde yorumlar yaptı

09 Mart 2021 19:07

Zeynep Bastık ünlü oyuncu Hazal Kaya ile Mor ve Ötesi’nin şarkılarından ‘Araf’ı söyledikleri düeti paylaştı. Düet videosu yaklaşık 5 saatlik sürede 89 binden fazla kişi tarafından izlendi. Düeti dinleyenler Kaya’nın sesini beğendiğini ifade ederek “Bu sesi bizden nasıl sakladın?” şeklinde yorumlar yaptı. 

Ünlü Oyuncu Hazal Kaya’nın bir süre önce dijital platform Exxen’de Zeynep Bastık’ın programına konuk olması ve şarkı söylediği fragmanları dikkatleri çekmiş ve kısacık da olsa Kaya’nın sesi tanıtımda duyulmuş, beğeni toplamıştı. Bu kez Zeynep Bastık, birlikte Mor ve Ötesi’nin en sevilen şarkılarından ‘Araf’ı söyledikleri videoyu kendi Youtube kanalında yayınladı. Düet videosu yaklaşık 5 saatlik sürede 89 binden fazla kişi tarafından izlendi. 

Kaya'nın müzik dersleri aldığı yaptığı sosyal medya paylaşımında görülmüştü. Oyuncunun iki ay boyunca eğitim aldığı sonradan Zeynep Bastık’ın programına çıkınca anlaşıldı.

Hazal Kaya, bu sesi nasıl sakladın bizden? Zeynep Bastık ile Araf şarkısına saatler içinde rekor izleme! 1

Düeti dinleyenler Hazal Kaya’nın sesini beğendiğini ifade ederek “Bu sesi bizden nasıl sakladın?” şeklinde yorumlar da yaptı. 

İşte Zeynep Bastık ve Hazal Kaya’nın düetine gelen yorumlardan bazıları…

Hazal Kaya, bu sesi nasıl sakladın bizden? Zeynep Bastık ile Araf şarkısına saatler içinde rekor izleme! 2

Hazal Kaya, bu sesi nasıl sakladın bizden? Zeynep Bastık ile Araf şarkısına saatler içinde rekor izleme! 3

Hazal Kaya, bu sesi nasıl sakladın bizden? Zeynep Bastık ile Araf şarkısına saatler içinde rekor izleme! 4

Hazal Kaya, bu sesi nasıl sakladın bizden? Zeynep Bastık ile Araf şarkısına saatler içinde rekor izleme! 5

Hazal Kaya, bu sesi nasıl sakladın bizden? Zeynep Bastık ile Araf şarkısına saatler içinde rekor izleme! 7

Hazal Kaya, bu sesi nasıl sakladın bizden? Zeynep Bastık ile Araf şarkısına saatler içinde rekor izleme! 8

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