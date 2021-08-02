Hazal Kaya'dan orman yangınları tepkisi: Neden yalnız kaldı koca ülke?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Marmaris ve Bodrum’da devam eden orman yangınlarına sosyal medya hesabından tepki göstererek "Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke?" paylaşımında bulundu.

Söndürülen yerlerin soğutma çalışması yapılmadığı için yeniden yandığını belirten Kaya, "#havadanmüdahaleistiyoruz" etiketine destek verdi.

Orman yangınlarına yapılan müdahalenin yetersiz kaldığını söyleyen Hazal Kaya, Instagram hesabından “Göz göre göre yanıyor cennetimiz! Litrelik sularla yangın söndürmeye çalışıyor insanlarımız. Sönen yerler soğutma çalışması yapılmadığı için tekrar alev alıyor! Neredesiniz ya? Neden müdahale etmiyorsunuz? Neden yalnız kaldı koca ülke? #havadanmüdahaleistiyoruz” ifadelerini kullandı.