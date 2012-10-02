Hayvanseverlerden Boğaz Köprüsü'nde zincirli eylem

Hayvan haklarına dikkat çekmek isteyen 4’ü kadın 7 eylemci sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü’nde eylem yapıp, kendilerini köprü korkuluklarına zincirledi.

Sabah saatlerinde Boğaziçi Köprüsü’ne gelen eylemciler, Meclis’e sunulan yasa değişikliği kapsamında, 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nda yapılacak olası değişiklikleri protesto etti. Yasa tasarısının geri çekilmesini isteyen eylemciler, kendilerini köprü korkuluklarına zincirledi. Yaklaşık 15 dakika süren eylem olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

4’ü kadın 7 eylemci haklarında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Arkadaşları polis merkezine götürülen Hayvan hakları savunucusu Cenk Karayazgan, “Eylemcilerin tamamı bağımsız hayvan severler. Tepkimiz ‘kanun teklifine konan sahipli sahipsiz hayvanların belediye sınırları içersinde ve dışında başıboş bırakmak’ maddesine. Türkiye hayvanların rahatça sokakta yaşayabildiği nadir ülkelerden birisi. Bunun sürmesini istiyoruz.

Beyoğlu’nda yaklaşık 30 bin kişi yürüdü. Eylemlerimiz sesimiz duyulana kadar devam edecektir” diye konuştu. Eylemcilerin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.