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Eylemler ses getirdi, hayvan hakları tasarısı değişiyor!

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02 Ekim 2012 20:55

- Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM’de yeni düzenleme için hummalı bir çalışma var. AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı,  çekinceleri dikkate alarak tasarı üzerinde düzenleme yapıyor. Son hali Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Başbakanın incelemesinin ardından tasarının ilgili komisyonlarda görüşmeleri başlayacak.

Hükümet, ‘ölüm yasası’ olarak nitelendirilen Hayvan Hakları Yasası’nda yeni bir düzenlemeye gidiyor.   Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine AKP Grubunda hummalı bir çalışma başlatıldı.  AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı,  çekinceler ve itirazların yükseldiği maddeler üzerinde çalışıyor. Çalışma tamamlandıktan sonra Başbakan Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Başbakanın incelemesinin ardından tasarının ilgili komisyonlarda görüşülmesi bekleniyor.

 

'Tasarı STK'ların katılımıyla olgunlaşma sürecinde'

 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, tasarısının geri çekildiğine yönelik haberlerin doğru olmadığını söyledi. Kaya, “Böyle bir şey yok. Süreç, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarımızın katılımıyla olgunlaşıp devam edecek” dedi.

 

Komisyonlar  takvime bağlamadı

 

TBMM’ye sevkedilen tasarı için  İçişleri, Adalet,  Tarım  tali komisyon olarak belirlendi.  Çevre komisyonu esas komisyon. Ancak,  İçişleri komisyonu,görüşme takvimini belirlemedi. Bunun üzerine,  hükümetin, AKP Grubundan, kamuoyunun çekincelerine dikkat çekerek bir çalışma yapmasını istediği, bu nedenle  komisyonların görüşme tarihi belirlemediği anlaşıldı. 

 

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