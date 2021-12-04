Hayvanseverlerden "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" çağrısı: Lüks değil, ihtiyaç!

Türk lirasının rekor değer kaybı, enflasyon ve buna bağlı olarak ürün ve hizmetlere gelen zamlardan, kedi-köpek mamaları ve aksesuarları da etkilendi. Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından kedi-köpek mamalarına yüzde 30 ile yüzde 40’a varan oranlarda zam geldi.

Hayvanseverler, hayvan mamalarındaki yüksek KDV ve yeni gelen zamların ardından sosyal medya üzerinden "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" çağrısı yaptı.

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan çok sayıda hayvansever, evcil hayvanlarının veya sokak hayvanlarının fotoğraflarını paylaşarak "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" çağrısı yaparken mamaların lüks tüketim değil, temel ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Sokaktaki hayvanları besleme konusunda zorluk yaşadıklarını belirten onlarca kişi ise fiyat artışlarına karşı 'denetim' de talep etti.

İmamoğlu da destek verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyaya destek veren isimlerden oldu.

Konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: