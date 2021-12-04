Hayvanseverlerden "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" çağrısı: Lüks değil, ihtiyaç!

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan çok sayıda hayvansever, evcil hayvanlarının veya sokak hayvanlarının fotoğraflarını paylaşarak "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" çağrısı yaparken mamaların lüks tüketim değil, temel ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Sokaktaki hayvanları besleme konusunda zorluk yaşadıklarını belirten onlarca kişi ise fiyat artışlarına karşı 'denetim' de talep etti.
İmamoğlu da destek verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyaya destek veren isimlerden oldu.
Konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: