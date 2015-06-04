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Yaşam
Deutsche Welle

Hayvanseverler hayal kırıklığına uğradı

Avrupa Birliği hayvanseverleri hayal kırıklığına uğrattı. Hayvanlar üzerinde deney yapılmasının tamamen yasaklanmasını isteyen Avrupalılara Komisyon'dan olumsuz yanıt geldi.

04 Haziran 2015 00:21


Hayvanlar üzerinde deney yapılmasının yasaklanması için başlatılan vatandaşlık girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Avrupa Birliği Komisyonu, hayvan deneylerine toptan yasak getirilmesi talebini geri çevirdi.

Yürürlükteki yasal düzenlemenin hayvanların kobay olarak kullanılmasına sınırlama getirdiğine dikkat çeken Komisyon'un rekabetten sorumlu komiseri Jyrki Katainen, Avrupa Birliği'ndeki bilimsel araştırmalarda hayvan deneylerinin tamamen yasaklanmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi.

Yasağın özellikle tıp alanındaki araştırmaların Avrupa Birliği dışındaki ülkelere kayma tehlikesini doğuracağını söyleyen Komisyon yetkilisi, hayvanların korunma derecesinin bilimsel araştırmalarda da yüksek seviyede tutulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nde 2013 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle hayvanlar üzerinde deney yapılan kozmetik ürünlerin Avrupa'da satılması yasaklanmıştı.

"Stop Vivisection - Viviseksiyonu Durdur" sloganıyla başlatılan kampanya için 1 milyon 170 bin imza toplanmış ve hayvanlarla yapılan deneylerin yasaklanması için yasal düzenleme talep edilmişti.

Avrupa Birliği'nde 2012 yılında yürürlüğe giren 'Vatandaş Girişimi' uygulaması, Avrupa vatandaşlarına en az 7 Birlik ülkesinde bir milyon imza toplanması halinde Komisyon'a başvuruda bulunma olanağı sağlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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