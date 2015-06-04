Hayvanseverler hayal kırıklığına uğradı



Hayvanlar üzerinde deney yapılmasının yasaklanması için başlatılan vatandaşlık girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Avrupa Birliği Komisyonu, hayvan deneylerine toptan yasak getirilmesi talebini geri çevirdi.

Yürürlükteki yasal düzenlemenin hayvanların kobay olarak kullanılmasına sınırlama getirdiğine dikkat çeken Komisyon'un rekabetten sorumlu komiseri Jyrki Katainen, Avrupa Birliği'ndeki bilimsel araştırmalarda hayvan deneylerinin tamamen yasaklanmasının şu an için mümkün olmadığını söyledi.

Yasağın özellikle tıp alanındaki araştırmaların Avrupa Birliği dışındaki ülkelere kayma tehlikesini doğuracağını söyleyen Komisyon yetkilisi, hayvanların korunma derecesinin bilimsel araştırmalarda da yüksek seviyede tutulması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'nde 2013 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle hayvanlar üzerinde deney yapılan kozmetik ürünlerin Avrupa'da satılması yasaklanmıştı.

"Stop Vivisection - Viviseksiyonu Durdur" sloganıyla başlatılan kampanya için 1 milyon 170 bin imza toplanmış ve hayvanlarla yapılan deneylerin yasaklanması için yasal düzenleme talep edilmişti.

Avrupa Birliği'nde 2012 yılında yürürlüğe giren 'Vatandaş Girişimi' uygulaması, Avrupa vatandaşlarına en az 7 Birlik ülkesinde bir milyon imza toplanması halinde Komisyon'a başvuruda bulunma olanağı sağlıyor.