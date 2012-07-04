Hayvansal atıklardan elektrik üretimi projelerine hız verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 14’ünün biogazdan sağlanacağını söyledi. Uzmanlar ikna olmadı ve “enerji için tarım arazilerini harcamak, daha çok açlık getirir” uyarısında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıklamasına göre, hayvansal atıklardan elektrik üretimini gerçekleştirecek projelere hız verildi.

Alper Budka'nın Yeşil gazetede yer alan haberine göre, proje kapsamında hazırlanan raporda, büyükbaş, kanatlı hayvan atıkları, organik atıklar ve gıda atıklarıyla Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yüzde 5.9 ila 11.6 arasındaki enerji ihtiyacının karşılanabileceği ileri sürülüyor.

Raporda ayrıca, biyogaz üretimi sonrasında ortaya çıkan fermantasyon artıklarının gübre olarak kullanımıyla, kimyasal gübre kullanımının önemli oranda düşeceği ve yeraltı sularındaki tarımsal atık kaynaklı nitratın önleneceği söyleniyor.

Çalışmalar öncelikle Balıkesir, Sakarya, Bolu, İzmir, Manisa, Konya gibi hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirilecek. Kırşehir-Çiçekdağ ve Balıkesir- Gönen’deki biyogaz tesisleri 2014 yılına kadar tamamlanacak ve elektrik üretimine başlayacak. Uzmanlar ise tarım arazilerinin enerji sektörüne açılmasının tehlikelerine işaret ederek temkinli konuşuyor.

Denetim sağlanabilecek mi?

Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Eylem Tuncaelli, “Denetim sağlanabilecek mi? ‘Evsel atık’ diye başlar, sanayi atıkları diye gider. Düşük masraf-yüksek kar amacıyla tehlikeli atıklar karıştırılır. Sonra çok kötü olur” yorumunu yapıyor. Tuncaelli, bakanlığın 2014 hedefini ise “fazla iddialı” buluyor.

Yeşiller Partisi Tarım Çalışma Grubu’ndan Aytaç Timur ise ‘fermantasyon sağlanması için evsel atıklara mısır ve şeker pancarı karıştırılmasının tehlikeli sonuçları olabileceği konusunda’ uyarıyor. Timur, “Tarım arazilerinin enerji için harcanması, daha çok açlık getirir” diyor:

“Menderes döneminde 600 kadar köyde denendi ama terk edildi. Sadece tezek kullanılırsa olumlu karşılayabiliriz."